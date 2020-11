Anuel AA anunciaría su retiro de la música en su actuación en los Grammy’s, a causa de la depresión que sufre

PUERTO RICO.- Tras su participación en los Latin Grammy 2020, el cantante Anuel AA se convirtió en tendencia en redes sociales, luego de presentar su canción que hablaba sobre su retiro de la música por una supuesta depresión que sufría, que no se sentía feliz y por eso es que se retiraba, publicó La Vanguardia.

Según el portal de noticias, el puertorriqueño causó revuelo entre sus fanáticos cuando escucharon la canción que presentó, más aún que hasta el momento, el intérprete de música “freestyle” no ha salido a aclarar lo que quiso decir con la letra de sus melodías.

"Sin ti yo no me siento bien… Viviendo y por dentro muerto… Antes éramos dos y ahora somos tres, con tu foto en la pared, de la soledad yo me enamoré…”, reza una parte de la estrofa, misma que los internautas aseguran que se la dedica a su ex pareja Karol G, con quien tenía planes de boda y semanas atrás habrían terminado.

Otra de las razones por las que se rumora que el cantante músico se quiere retirar es por otra de las frases que Anuel AA cantó con mucho sentimiento durante la emisión realizada en la noche del pasado jueves.

Mi hijo no quiere que cante, quiere que yo esté con él, por eso pienso retirarme porque más que sufre él”, entonó.



Preocupa a sus seguidores

El medio español destacó que la salud mental de Anuel AA es una de las cosas que más preocupa a sus fanáticos, ya que aparentemente está pasando por un mal momento, porque ni teniendo el cariño de ellos se siente feliz, como lo mencionó en esta otra estrofa:

Te mueres por los fans, pero vives deprimiéndote… Ya no quiero ni cantar, ya me quiero retirar, y nunca olvido el principio pero este es el final. Antes soñaba con tener mi casa frente al mar, pero estaba más feliz en la federal”, recitó el artista.

La letra de las canciones de Anuel podrían ser señales para sus fans, en las que les ha anunciado su retirada y que la actuación que realizó esa noche en los Latin Grammy 2020, en la que también estuvo presente Karol G, sería la última hasta dentro de un buen tiempo.

Muchos de los “haters” de la red le lanzaron mensajes de desprecio al cantante por “anunciar” su retirada de esa manera, mientras que sus verdaderos fans le brindaron todo el apoyo y cariño.