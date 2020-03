Antonio Banderas se une al elenco de "Uncharted'' con Tom Holland

ESTADOS UNIDOS.- Antonio Banderas se ha unido a Tom Holland y Mark Wahlberg en el elenco de la adaptación "Uncharted" de Sony.

Según información de Variety, Sophia Ali y Tati Gabrielle también han abordado la película, señalan fuentes a la revista.

Ruben Fletcher será quien dirigirá la película, cerrando un trato después de que se le reconociera como la mejor opción para el trabajo en enero. El proyecto de larga gestación sigue a Nathan Drake, un cazador de tesoros que viaja por todo el mundo para descubrir varios misterios históricos. No se sabe a quién interpretarán Banderas, Ali y Gabrielle en la película.

Art Marcum y Matt Holloway escribieron el borrador más reciente del guión. "Uncharted" se estrenará en los cines el 5 de marzo de 2021.

Charles Roven y Alex Gartner están produciendo para Atlas Entertainment y Avi Arad y Ari Arad para Arad Productions, mientras que Asad Qizilbash y Carter Swan de Playstation Productions serán los productores ejecutivos.

Los éxitos más recientes de Banderas son "Pain and Glory" de Pedro Almodóvar, "The Laundromat" de Steven Soderbergh y "Knight of Cups" de Terrence Malick.