Anti San Valentín: Películas que rechazan el amor romántico

El día de los enamorados suele venir plagado de muestras de cariño y spam romántico tanto en internet como en cualquier establecimiento comercial que aprovecha la fecha para dar publicidad a la idealización del amor y vender más.

Aunque la intención suele pasar desapercibida para las y los enamorados que buscan pasar un día romántico con sus parejas y demostrar el amor que se tienen, hay otras personas que buscan alejarse de todo lo que la celebración implica, sobre todo del amor romántico e idealizado.

Si quedarte recluido en casa no es suficiente para huir del día de los enamorados debido a que las plataformas de streaming también resaltan sugerencias de películas y series del género romance para ver en este día, te podemos sugerir algunas otras que se alejan de esta idea y que incluso buscan mostrar el lado opuesto del romance.

Entre las películas de la siguiente lista podrás encontrar una variedad de géneros, pero con la gran intención de rechazar el amor romántico y abrazar ese rechazo.

1. Get Out (2017), de Jordan Peele

Si buscas una película que sea anti-San Valentín, esta es una de las mejores. No es sólo una película aterradora, sino que también es una de esas profundamente psicológicas que te obligan pensar y reflexionar. Esta no es una película predecible ni aburrida, por el contrario, la trama te mantendrá atento hasta el minuto final.

Como dato fundamental respecto a por qué está dentro de esta lista, "Get Out" habla de una relación que, a decir verdad, fue siniestra desde el principio. Esperanza y Amor son dos términos que no grita exactamente esta película.

2. Gone Girl (2014), de David Fincher

Un thriller psicológico perfecto para darle la espalda a las tradicionales historias de amor. Basada en la novela de Gillian Flyn del mismo nombre, trata de una mujer que desaparece y cómo es que su esposo se convierte en el principal sospechoso de su desaparición, además de mostrar cómo es que los medios manipulan la percepción pública del caso.

3. Blue Valentine (2010), de Derek Cianfrance

Esta es una película estadounidense de drama con una gran historia de desamor, donde la rutina y la falta de ilusión logran romper todo lo que parecía una bonita historia de amor y cómo esto lleva a derrumbar sentimientos que pueden sembrar la desesperanza.

4. Fresh (2022), de Mimi Cave

Esta sí que es una película totalmente anti San Valentín que trata de una comedia de terror protagonizada por Daisy Edgar-Jones y Sebastian Stan que te quitará las ganas de buscar romance, sobre todo a través de redes sociales y apps de citas.

Una joven cansada de romances fallidos conoce a un chico encantador con el que comienza a salir. Todo parece ir bien y luego él la invita a pasar unos días en su casa de campo, a lo que ella acepta, sin saber que una vez ahí deberá hacer todo lo posible para que los antojos de él no acaben con ella.

4. Closer (2004), de Mike Nichols

Esta película tienen un elenco lleno de estrellas que incluyen a Julia Roberts, Jude Law, Natalie Portman y Clive Owen. Si bien, aunque en el fondo se aborda un drama romántico, el filme es una tragedia con interpretación moderda de la ópera Cosi Fan Tutte de Mozart, que involucra amor, lujuria y pérdida.

Los cuatro personajes principales acaban siendo infieles entre sí y crean un cuadro romántico retorcido que acaba con la idea del verdadero amor. Una historia triste, desesperanzadora y definitivamente anti-romántica.

5. Fatal Attraction (1987), de Adrian Lyne

Un clásico que podría alejar a cualquiera del romance y el día de San Valentín es sin lugar a dudas este thriller psicológico que analiza lo que sucede cuando una mujer se obsesiona tanto con un hombre que comienza a acecharlo y acosarlo.

Un hombre tiene una aventura de una noche cuando su esposa y su hija están fuera de la ciudad, pero luego se da cuenta de que la amante no está nada contenta con ser únicamente una aventura de una sola vez y que quiere mucho más. Con escenas verdaderamente espeluznantes, la película ofrece una mirada aterradora a la lujuria obsesiva.

6. Kill Bill (2003), de Quentin Tarantino

La película perfecta si estás buscando ver algo sobre patear traseros y tomar nombres en lugar de dar besos en los labios e intercambiar votos. Con alta acción y escenas sangrientas en todo momento, Uma Thurman interpreta a La novia, una peleadora altamente calificada que busca vengarse de un equipo de asesinos que intentaron matarla.

Esta película, una larga epopeya en dos partes, se encuentra definitivamente entre las mejores de Tarantino. Considerada un homenaje al cine grindhouse, hay muchas artes marciales, una sensación de spaghetti western e incluso una secuencia de anime. Es exactamente lo que los espectadores necesitan si desprecian todo lo que representa el Día de San Valentín.

7. A Star is born (2018), de Bradley Cooper

Una hermosa y desgarradora historia de amor que hará llorar a los espectadores, pero no es la película romántica tradicional de "chico conoce a chica y tiene un final feliz". Lleva a los espectadores a través de emociones muy reales y muy crudas. Por lo general, en el Día de San Valentín, la gente sólo quiere ver algo que les haga llorar, pero por una buena razón.

Aun así, si bien es una película triste, las actuaciones eléctricas de Bradley Cooper y Lady Gaga y su innegable química, sin mencionar el canto impecable, hacen de este file algo perfecto para ver si lo que quieres es un poco de romance con un toque de realismo.

8. Her (2013), de Spike Jonze

No hay nada que grite más anti-Día de San Valentín en el siglo XXI como la historia de un hombre solitario que se enamora de una inteligencia artificial. En esta película de Spike Jonze, Joaquin Phoenix interpreta a un hombre socialmente incómodo que encuentra consuelo en chatear con una IA virtual, y finalmente se convence de que ella es una mujer real de la que se está enamorando.

Es tan extraño, pero tan creíble en el mundo de hoy. Sin embargo, no es un romance tradicional y es perfecto para aquellos que quieren algo diferente este San Valentín.

9. A Marriage Story (2019), de Noah Baumbach

Prepárese para llorar incontrolablemente ante la realidad y la crudeza de esta comedia dramática, que lleva a los espectadores al mundo de una pareja casada que alguna vez se amó y su hijo, pero que se separan luego de se dan cuenta de que quieren cosas diferentes y no pueden permanecer casados.

Si bien la situación suena corta y seca en teoría, es difícil cuando hay un niño involucrado. Las actuaciones son emotivas y la historia será demasiado real para cualquiera que haya pasado por un divorcio que comienza de manera amistosa y rápidamente se vuelve desagradable.

10. Lady Bird (2017), de Greta Gerwig

Esta película es preciosa en todos los sentidos excepto si lo que buscas es una historia de amor romántico. Este drama emotivo con tintes cómicos protagonizado por Saoirse Ronan, sigue la problemática relación entre una madre y su rebelde hija adolescente, quien se encuentra en una etapa donde busca explorar y trata de descubrir su identidad y su verdadero ser.

Sin embargo, no sólo deja un mensaje sobre las relaciones familiares conflictivas, sino que explora los amores fallidos, la sexualidad y la amistad. Es una gran opción melancólica y a la vez optimista para pasar un San Valentín diferente donde el romance es lo último que importa.

