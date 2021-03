Anthony Hopkins, el nominado a Mejor Actor de mayor edad en la historia de los Oscar

ESTADOS UNIDOS.- También el británico Anthony Hopkins marcó otro hito al conseguir a sus 83 años la nominación al mejor actor protagonista por su papel en el drama "The Father", en el que encarna a un anciano que lidia con la pérdida de memoria junto a Olivia Colman.

No es la primera ocasión que el primer actor recibe una nominación, con "The Silence of the Lambs", Hopkins ya ganó el Óscar a mejor actor en 1992 y ha sido nominado otras cuatro veces por papeles protagonistas y de reparto, la última vez el año pasado por "The Two Popes".

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

En esta ocasión Hopkins entra a la contienda con Chadwick Boseman ("Ma Rainey"s Black Bottom"), Gary Oldman ("Mank"), Steven Yeun ("Minari)" y Riz Ahmed ("Sound of Metal"), este último el primer nominado que practica la religión musulmana.

Con esta nominación Anthony supera al anterior nominado de mayor de edad en esta categoría, el longevo actor Richard Farnsworth, con 79 años, quién logró la postulación por su trabajo histriónico en "The Straight Story" en el año de 1999.



Streaming logra nominaciones históricas

Las producciones originales de la plataforma de streaming consiguieron un total de 35 postulaciones. Y Mank, dirigida por David Fincher, se impuso como la gran líder de la noche, al hacerse con 10 nominaciones, entre las que destacan algunas de las más importantes, como “Mejor Película”, “Mejor director”, “Mejor actor”, o “Mejor Actriz de reparto”.

Además, El juicio de los siete de Chicago, también de Netflix, se convirtió en una de las favoritas de esta edición, al contender en seis categorías. Y Chadwick Boseman, quien falleció de cáncer de colon en agosto de 2020, podría lograr un Oscar póstumo a “Mejor Actor” por su papel en La Madre del Blues.