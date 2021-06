Anthony Bourdain: Estrena documental "Roadrunner" e Tribeca

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- El 11 de junio es la fecha electa para estrenar el documental "Roadrunner: Una película sobre Anthony Bourdain", en el Festival de Cine de Tribeca, "un centro Fest para un chico del centro", el director Morgan Neville dijo la multitud.

La muestra del filme fue el punto de meta para muchos, el lugar hasta donde se tenía que llegar, a pesar del extenso material documental que comparte momentos de Anthony Bourdain.

Bourdain siempre se mostró en sus programas como un presentador brusco, real, divertido, infinitamente curioso y lleno de asombro, difícil no pensar en él burlándose de algo tan sensible y cliché como lluvia durante la parte deprimente de una película sobre su vida.

Para hacer Roadrunner , Neville improvisó más de 20.000 horas de metraje en bruto de los programas de Bourdain ( sin reservas, partes desconocidas ), dice que su equipo tuvo acceso a alrededor de 100.000 horas, así como entrevistas con algunos de los amigos y colaboradores más cercanos del chef.

En el filme se puede ver también a los chefs David Chang y Eric Ripert, su productora de Parts UnKnow y No Reservations, Lydia Tenaglia, la agente de mucho tiempo Kim Whiterspoon y la segunda esposa Ottavia Busa.

Neville nunca conoció a Bourdain, una ventaja, dice, porque "no había una visión subjetiva de las cosas", pero sintió que "era alguien por quien todos tenían sentimientos muy fuertes, lo conocieran o no". Como resultado, confiesa, "sabíamos que teníamos que no joder".

El resultado es una película informada por Bourdain en todo momento, desde las películas a las que se hace referencia hasta la música presentada, incluidas algunas del líder de Queens of the Stone Age, Josh Homme, un amigo cercano de Bourdain que también aparece en el documento. "Teníamos una lista maestra de todas las canciones que mencionó", dice Neville. "Duró 18,5 horas".

El documental muestra los altibajos de la vida de Bourdain, que terminó con el suicidio en 2018, y brinda una perspectiva nueva e íntima de historias y momentos que muchos ya conocen.

Están los recuerdos de la superación de la adicción a la heroína, su intento de ser un padre y esposo "normal", el romance condenado al final de su vida con Asia Argento y, quizás más universalmente, su lucha por convertirse en una superestrella cuando era, por cuentas de amigos, en realidad muy tímido. "Cuando terminen mis 15 minutos de fama", dice en la película, "estaré bien con eso, si no aliviado".

Un momento particularmente resonante llega cuando Bourdain y su tripulación están disparando en Beirut durante la guerra de 2006 entre Israel y Hezbolá. Sin ningún lugar seguro al que ir, pasan sus días junto a la piscina, tomando un bronceado mientras las bombas explotan en la distancia.

"Si hay una sola metáfora de toda esta experiencia, es esta", dice. "No muy halagador." Y si hay una sola metáfora para la lucha en duelo de Bourdain con la lujuria por la vida y una especie de autodesprecio, es esa. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Bourdainism (@bourdainism)

Durante la sesión de preguntas y respuestas después de la película, Neville admitió que nunca había visto el documental con una multitud y se sentía "muy emocionado en este momento". Eso también fue cierto para la audiencia, algunos sentados bajo paraguas, otros simplemente dejando que la lluvia los cubriera.

Roadrunner: A Film About Anthony Bourdain llegará a las salas de cine este verano, se espera su estreno a partir del 16 de julio.