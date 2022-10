“Ant-Man and The Wasp: Quantumania” estrena tráiler

Tijuana BC.- El mundo Marvel no termina de dar sorpresas, este lunes lanzó el primer tráiler, póster e imágenes de “Ant-Man and The Wasp: Quantumania” que se estrenará el 16 de febrero del 2023.

La cinta que da inicio oficial a la fase 5 del Universo Cinematográfico Marvel (MCU por sus siglas en inglés), los superhéroes Scott Lang, Paul Rudd y Hope Van Dyne, Evangeline Lilly, regresan para continuar sus aventuras como Ant-Man y the Wasp.

Según los críticos, en este primer adelanto de apenas 2:19 minutos, Jonathan Majors como Kang “El Conquistador” se puede convertir en uno de los grandes villanos del futuro inmediato de Marvel.

En la historia, los padres de Hope, Hank Pym que es Michael Douglas y Janet Van Dyne, Michelle Pfeiffer, la familia se encuentra explorando el Reino Cuántico, interactuando con nuevas y extrañas criaturas y embarcándose en una aventura que los llevará más allá de los límites de lo que creían posible.