Ansel Elgort se desnuda para ayudar a los médicos que luchan contra en COVID-19

LOS ÁNGELES.-Ansel Elgort se ha quitado toda la ropa para recaudar fondos para luchar contra la pandemia de COVID-19.

El martes, el actor de The Fault in Our Stars y Baby Driver inició sesión en Instagram y publicó una foto de sí mismo que dejaba poco a la imaginación.

Elgort acompañó la imagen con una liga que supuestamente "dirigía" a los fanáticos al portal OnlyFans.

"OnlyFans LINK IN BIO", escribió, refiriéndose a la plataforma de suscripción donde los influencers de las redes sociales venden contenido explícito.

Sin embargo, la biografía de Elgort contenía un enlace a una página de GoFundMe que busca alimentar a los médicos y enfermeros de Brooklyn que luchan contra el coronavirus.

La iniciativa ya reucadó 2 mil 500 comidas al día para los socorristas.