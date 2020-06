Ansel Elgort asegura que nunca abusó de una menor de edad

ESTADOS UNIDOS.- Ansel Elgort fue señalado por una usuaria de Twitter que asegura fue abusada sexualmente por el actor en el año 2014.

Según “Gabby” conoció a Ansel a través de dicha red social, después de enviarle un DM pocos días antes de cumplir 17 años.

El actor escribió en una publicación de Instagram que la “descripción de los eventos de Gabby simplemente no es lo que sucedió” y que estaba “angustiado por ver las publicaciones en las redes sociales” sobre él.

“Nunca he atacado y nunca atacaría a nadie. Lo que es cierto es que, en Nueva York en 2014, cuando tenía 20 años, Gabby y yo tuvimos una relación breve, legal y totalmente consensuada. Desafortunadamente, no manejé bien la ruptura. Dejé de responderle, lo cual es inmaduro y algo cruel para hacerle a alguien. Sé que esta disculpa tardía no me absuelve de mi comportamiento inaceptable cuando desaparecí. Cuando miro hacia atrás a mi actitud, estoy disgustado y profundamente avergonzado por la forma en que actué. Realmente lo siento. Sé que debo continuar reflexionando, aprendiendo y trabajando para crecer en empatía”.

La usuaria alega que contactó a Elgort a través de un mensaje directo en las redes sociales y el actor le respondió, después de que los dos comenzaron a comunicarse, asegura que Elgort la agredió sexualmente.

Además, afirmó que Elgort trató de solicitarle fotos desnudas y le pidió un trío con ella y su amiga menor de edad.