Anne Hathaway se disculpa por representar una discapacidad como algo tétrico en 'The Witches'

ESTADOS UNIDOS.- Luego de que "The Witches" fuera criticada respecto a su representación de discapacidad en la cinta, Anne Hathaway ha salido a disculparse al respecto.

"Recientemente me enteré de que muchas personas con diferencias en las extremidades, especialmente los niños, sienten dolor debido a la representación de la Gran Bruja en ‘’The Witches“, publicó Hathaway en su página de Instagram.

"Permítanme comenzar diciendo que hago todo lo posible para ser sensible a los sentimientos y experiencias de los demás, no por un miedo a la PC, sino porque no herir a los demás parece un nivel básico de decencia por el que todos deberíamos luchar", escribió Hathaway . “Como alguien que realmente cree en la inclusión y realmente detesta la crueldad, les debo a todos una disculpa por el dolor causado. Lo siento. No relacioné la diferencia de extremidades con el GHW cuando me trajeron el aspecto del personaje; si lo hubiera hecho, les aseguro que esto nunca hubiera sucedido’’.

Al finalizar, la actriz agregó que lo sentía por los niños con diferencias en las extremidades y que, ahora que sabe acerca de ello, tratará de evitarlo completamente.

“Les debo una disculpa especial a todos los que los aman con tanta fiereza como yo amo a mis propios hijos: lamento haber decepcionado a su familia”, escribió tras acompañar la disculpa con un video del Lucky Fin Project.

Lucky Fin es un proyecto sin fines de lucro destinado a crear conciencia, apoyar y celebrar a los nacidos con simbraquidactilia o diferencia de extremidades.

El grupo fue una de las primeras organizaciones en oponerse a la diferencia de extremidades mostrada en "The Witches" de HBO Max.