Anna Ferro se rehusa a renunciar a la herencia de Fer del Solar

Ciudad de México.- Anna Ferro, viuda de Fernando del Solar, sigue manifestando su interés en contactar a Ingrid Coronado, con la finalidad de llegar a un acuerdo sobre la herencia del presentador.

“Me encantaría, la verdad, no por nosotras, sino por nuestros hijos, creo que sería lo más viable. […] No he tenido contacto con ella, sí la busqué, entonces si desde un principio no la encuentro y no puedo contactarla, yo sé que, en este momento por toda esta situación, menos. Preferiría que lo hiciéramos, si estuviéramos o quisiéramos las dos juntas, pero con nuestros respectivos abogados”, explicó Ferro en entrevista para el programa Ventaneando.

Aunque Ferro fue contundente al revelar que no está dispuesta a renunciar a la parte que su esposo le dejó para cuando falleciera.

No, porque es algo que él en vida lo dejó y es respetar y honrar. Tengo derechos como tienen derechos sus hijos, pero yo también tengo derechos como su esposa. Y también hay otros documentos que a mí me amparan como su esposa, no nada más es el testamento”

Subrayó.

Se queda con viviendas de sus hijos

Anna también quiso dejar en claro que la conocida conductora de televisión ya tomó posesión de los dos departamentos que Fernando le heredó a sus hijos Luciano y Paolo.

“Sí, de hecho, están a su nombre, o sea, un departamento cobraba la renta ella, que es justo donde yo vivo, a un lado, hay un departamento que ella cobraba esa renta, y otro que era más pequeño, de 11 mil y cacho (de pesos) lo cobraba Fer, o sea, así habían ellos llegado a un acuerdo, que ese en encuentra en la Ciudad de México para otro hijo. Yo no siento que estén desamparados”, explicó Ferro.

Por último, la viuda de Fer reveló que Ingrid comenzó a cobrar la renta del otro departamento días después de que el expresentador de Venga la Alegría murió.

“Sí, lo que yo sé sí. Tengo entendido que hay una persona que lo está rentando. [El otro departamento] ella inmediatamente habló con el inquilino y se hizo cargo de él. Fer fallece el jueves y el día lunes ella está buscando al inquilino para ponerse de acuerdo con esa persona, así que tengo entendido que está ella cobrando esa renta”, manifestó.