Anna Ciocchetti se siente agradecida por volver al escenario

Para la producción y elenco de la puesta en escena "Las 4 estaciones", fue motivo de festejo el reiniciar la temporada la noche de ayer, pero más para la actriz Anna Ciocchetti quien hace tres meses sufrió un colapso en escena, que la hizo pensar que no volvería a pisar un escenario.

"Me siento privilegiada de estar aquí, no tienen una idea de la celebración que hay hoy en mi alma. Ese día tuve la situación extraordinaria de tener que abandonar el escenario y sentí algo espantoso, que no podría volverlo hacer. Me siento muy feliz, le agradezco a la vida y a mí misma, el tener el valor de volverme a subir a este caballo", declaró Ciocchetti.

La actriz explicó que en ese momento estaba atendiendo un problema de salud, pero el medicamento que estaba tomando le provocó una presión arterial alta, así que tuvo una crisis hipertensiva.

"Sólo recuerdo que todo fue confusión y tuve la lucidez de bajar (de la terraza), el verdadero ambiente se puso allá abajo; por eso agradezco con el corazón en la mano a esta mi familia de 'Las 4 estaciones', a cada uno de mis compañeros, porque en verdad fue un momento espantoso para mí".

Su compañero de reparto Alberto Lomnitz explicó que ese 16 de diciembre sí pasaron un gran susto, porque Anna Ciocchetti es una actriz muy segura en escena, por eso cuando ella se levantó y abandonó el escenario, era obvio para él que algo serio estaba pasando, porque los nervios no la habrían obligado a hacerlo.

"No se acordaba de su teléfono ni nada, realmente fue un asunto muy fuerte", recordó Lomnitz.

Después de haber pasado por esa crisis en pleno ensayo general, Ciocchetti se dijo dudosa de retomar la temporada, pero después de haber ofrecido una primera función sin contratiempos, se dijo profundamente feliz de haberlo logrado.

"Lo viví con mucho susto y muchos deseos de regresar, por supuesto en ese momento lo único que quería era saber qué me estaba pasando, pero una vez que ya se arregló eso, me siento profundamente feliz de estar aquí y ahora", comentó Ciocchetti.

Alberto Lomnitz explicó que la producción de "Las 4 estaciones" ya tenía planeado el regreso por estas fechas, que afortunadamente coincidió con la autorización del 30% del aforo, pero esperan que este porcentaje llegue rápidamente al 100%.

"Estamos muy felices de poder ofrecer este montaje finalmente a toda la gente, creo que es importante defender los espectáculos presenciales, con las medidas de seguridad debidas porque tenemos que ser responsables; porque me parece importantísimo dar el mensaje de que la vida sigue y que debe retomar su cauce natural", dijo Anna Ciocchetti.

En esta puesta en escena escrita por el mexicano Edward Coward, Ciocchetti y Lomnitz representan el encuentro de dos actores veteranos, que durante una cena en un restaurante reflexionan sobre su vocación por la actuación, lo que los lleva a confrontarse y romper una amistad de muchos años.

En este montaje Anna y Alberto son acompañados en escena por Cristian Alvarado y Rocío Leal, bajo la dirección de Carlos Corona; y estarán presentándose los miércoles, jueves y domingo en la Terraza Bichicori, en la colonia Condesa.