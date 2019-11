Animales fantásticos 3 ya tiene fecha de rodaje

ESTADOS UNIDOS.- Fantastic Beasts 3 aún no tiene título pero si fecha de rodaje, el cual se anuncia que comenzará durante la primavera de 2020 en gran medida en Río de Janeiro, Brasil, ya que continúa la tendencia de salto de continente para la franquicia derivada de Harry Potter, después de Nueva York, EE. UU. y París, Francia en las dos primeras entradas.

Además, Jessica Williams, que tuvo un pequeño papel como Eulalie "Lally" Hicks, profesora de la American Hogwarts, Ilvermorny School of Witchcraft and Wizardry, en The Crimes of Grindelwald, será más prominente en Fantastic Beasts 3, según información de Gadgets.

Además de Williams, cuyo papel ampliado fue revelado por Deadline, las estrellas que regresan para Fantastic Beasts 3 incluyen a Eddie Redmayne como Newt Scamander, Katherine Waterston como Tina Goldstein, Dan Fogler como Jacob Kowalski, Alison Sudol como Queenie Goldstein, Ezra Miller como Credence Barebone / Aurelius Dumbledore, Claudia Kim como Nagini, Jude Law como Albus Dumbledore y Johnny Depp como Gellert Grindelwald. No se han anunciado nuevos personajes o actores hasta ahora.

David Yates, detrás de cada película de Wizarding World desde Harry Potter y la Orden del Fénix de 2007, regresa como director de Fantastic Beasts 3. En una desviación de las dos primeras películas de Fantastic Beasts, el autor de Harry Potter J.K. Rowling tiene un compañero de escritura en Steve Kloves, quien previamente ha coescrito siete películas de Harry Potter. Rowling y Kloves también son productores con David Heyman, Steve Kloves, Lionel Wigram y Tim Lewis. Neil Blair, Danny Cohen, Josh Berger y Courtenay Valenti serán los productores ejecutivos.

Warner Bros. anunció en abril que esta vez tomaría un año sabático extra, dos años pasados entre las dos primeras películas, ya que quería "darles a los cineastas tiempo y espacio para permitir que su arte florezca y entregue la mejor película posible", a nuestros fans Eso probablemente tuvo algo que ver con el hecho de que The Crimes of Grindelwald fue una decepción crítica y comercial con un total bruto más bajo para cualquier película de Wizarding World con $653 millones.

Fantastic Beasts 3 se estrenará el 12 de noviembre de 2021 en los cines.