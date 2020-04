Animales fantásticos 3 pueden presentar cameos de Hagrid y Tom Riddle

ESTADOS UNIDOS.- Aunque la saga de Harry Potter fue y sigue siendo todo un éxito, se esperaba que ‘Animales fantásticos: los crímenes de Grindelwald’ obtuviera algo de popularidad en taquilla. Sin embargo, la realidad fue otra.

No se sabe que fue exactamente lo que la hizo fracasar, pero es probable que haya sido una combinación de malas críticas, comentarios que molestaron a los fanáticos acérrimos de Harry Potter y posiblemente un toque de fatiga de la franquicia. Como tal, Warner Bros. ahora ha vuelto a la jugada para Animales fantásticos 3.

El cambio de enfoque que decidió el estudio no es el más imaginativo, pero probablemente sea una forma segura de asegurar una audiencia. Sí, nos dirigimos de regreso a Hogwarts. Y en el camino, según los informes, seremos reintroducidos adecuadamente a personajes familiares de los libros y películas de Harry Potter.

Según información de We Got This Covered, fuentes cercanas al proyecto señalaron que el plan es que aparezcan un joven Hagrid y Tom Riddle en la próxima cinta. No está claro si serían apariciones en cameo o solo pequeños papeles, pero dado lo que sabemos hasta ahora sobre el cronograma de la serie, ciertamente podemos especular un poco.

The Crimes of Grindelwald se desarrolla en 1927, y Rowling ha confirmado previamente que la franquicia terminará en 1945. Sin embargo, la presencia de Hagrid y Tom Riddle en Hogwarts significa que la primera fecha Fantastic Beasts 3 puede tener lugar, si es que va a incluirlos, es el 1 de septiembre de 1940. Fue entonces cuando Hagrid comenzó su primer año en la escuela, con Tom Riddle comenzando su tercer año.

Por supuesto, el tiempo de los personajes juntos en Hogwarts se vio parcialmente en Harry Potter y la Cámara de los Secretos. Estos eventos, la apertura de Riddle de la Cámara de los Secretos, los ataques del basilisco y la expulsión de Hagrid, no suceden hasta 1943, lo que significa que Fantastic Beasts 3 tiene algo de espacio para respirar si va a explorar un poco más de lo que estaba sucediendo. El primer y segundo año de Hagrid.