Angelique ya se cansó de llorar en telenovelas

CIUDAD DE MÉXICO.- El día de ayer domingo se dio el final de la telenovela "Imperio de Mentiras", una trama donde los "litros" de lágrimas se dieron a lo largo de la emisión, pero luego del término del melodrama, Angelique Boyer dejó en claro que su próximo proyecto debe ser menos dramático.

"Me gustaría mucho cambiar de género [ríe], con un personaje que no llore en todas las escenas, porque realmente la tragedia toca muchísimas fibras, pero se vuelven meses de entrega total. Me gustaría enriquecer y transmitir emociones distintas, más positivas y más alegres, con mensajes actuales", indicó la protagonista.

Para la francesa, que ha hecho su carrera en México, indicó que la llegada de ‘Elisa’ a su vida actoral marca la madurez con la que ella puede desarrollar un personaje. "Ella fue una mujer que toqué desde otra fibra, con otra madurez, ya no es esta mujer del mundo rosa, sino que nos fuimos a una oscuridad, que también puede ser protagonista. Quiero tocar otras fibras, quizá en la comedia, en algo más actual que nos permita informar y llegarle a la gente de una manera alegre", dijo al portal Publimetro.

Una novela exitosa para Televisa

Como una historia exitosa en el mundo de las telenovelas se cataloga a "Imperio de Mentiras", al lograr ser transmitidas sus 92 capítulos sin recortes de la trama y si pudo llegar a su final con los capítulos completos. Un melodrama diferente y poco convencional, ya que mostró a los televidentes una maraña de intrigas, misterios y asesinatos en donde no se sabe bien a bien quién es el malo de la trama.

Una nueva protesta de finales alternativos realizó la producción de "Imperio de Mentiras".

Día con día pensamos que eran unos personajes los malos y otros los buenos, pero en el desenlace televisado en un capítulo especial de domingo, por fin se descubrió quien es el villano, pero la expectativa se mantuvo hasta el último instante, ya que los productores habían declarado que se grabaron 4 finales alternativos, donde en cada uno el villano fue un personaje diferente.

Empezando por el tío Eugenio, interpretado por el actor Alejandro Camacho, el segundo final era actuado por la matriarca de la familia Cantú como la asesina, quien es Vitoria Robles y fue interpretado por la actriz Leticia Calderon. Para los dos finales siguientes, se decía podrían ser los asesinos Cristina Lasalva a quien dio vida la actriz Ileana Fox o el personaje de Dario Ramírez, alías "La Cobra", interpretado por Iván Arana, Renata Cantú quien es Susana González o el mismo protagonista Andrés Palacios, que interpretó a Leonardo Velasco.

Solo uno de estos cuatro finales alternativos fue transmitido la noche del domingo, esto con la idea de despistar a los actores y personal de producción, para evitar se filtrara a medios de comunicación del posible desenlace de la novela. Si usted se perdió el final de "Imperio de Mentiras", aún puede verlo a través de las redes de "Las Estrellas", donde permanecerá unos días.