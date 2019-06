Angelique Boyer revela secreto para mantener su escultura figura

La actriz Angelique Boyer reveló el secreto con el que mantiene la escultural figura que muchos de sus seguidores alaban en redes sociales.

En entrevista para el programa Suelta la Sopa, la novia de Sebastián Rulli no tuvo reparo en bromear sobre el tema y luego de confesar que mantiene su figura a base de una buena dieta y ejercicio, al momento de preguntarle que es lo que hace día a día, dijo: “Namaste, si, na más té, a veces café, no, no es cierto”.

Acto seguido, Boyer explicó: “ahorita yoga, compartiendo muchísimo con la gente que me sigue y cada vez que puedo presumir el yoga, no pretendo ser yogui de la noche a la mañana, (lo hago) con muchísimo respeto a las personas que lo practican, pero si es una forma de vida en la que aprendes a respirar, en la que aprendes estar más un poco en el presente, además fortaleces mente, cuerpo y espíritu”.

Por ahora, además de compartir imágenes en las que presume su linda figura, Angelique también se ha dedicado a mostrarle a sus seguidores parte de su rutina en esta disciplina, que de acuerdo a sus palabras, la mantiene en un mejor aspecto físico.