Angelique Boyer responde a críticas sobre sus cambios de look

Angelique Boyer ha estado en la mira del ojo público en las últimas semanas, y luego de desmentir su supuesto embarazo, ahora no dudó en responder a las críticas por sus cambios de look.

Durante un enlace en vivo a través de su cuenta de Instagram, la actriz comenzó a explicar el motivo de la radical transformación de cabello que presumió hace algunos días, el cual fue para un proyecto que nunca salió a la luz.

Sin embargo, Boyer siguió leyendo los mensajes de sus seguidores y comentó: “Adriana dice que tengo cara de villana”. Acto seguido, la novia de Sebastián Rulli agregó con otro tono de voz más serio: “¿en qué te basas?... ¿no sé por qué?”.

Y para dejar claro que los comentarios en su contra no le afectan, la artista francesa, nacionalizada mexicana añadió con una sonrisa: “a veces la cara no me ayuda… ni modo”.

Sin tomar más atención en sus detractores, Angelique continuó con su charla y aseguró que por ahora permanecerá con su cabellera rubia para la nueva telenovela que protagonizará en Televisa.