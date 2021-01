Angelique Boyer habla del estado de salud de Fernanda Castillo

CIUDAD DE MÉXICO.- En pasados días se dio a conocer que Fernanda Castillo, tuvo que ser internada por algunas complicaciones que tuvo después de haber dado a luz.

Por medio de una entrevista del programa de radio "Me lo dijo Adela", Angelique Boyer dio a conocer que su compañera se encuentra estable y ya en condiciones mejor.

La actriz no habló mucho del tema, pero declaró que el prometido de Fernanda, Erik Hayser muy pronto dará detalles sobre lo que sucedió en estos últimos días.

Sé que está bien, gracias Dios está bien y yo creo que en cualquier momento saldrá Erik a contar qué es lo que pasó. No nos esperábamos para nada esta noticia, pero esperemos que pase pronto y que ella esté en casa disfrutando de su bebé”, contó.

Angelique Boyer reveló

Me enteré esta mañana y (fue) súper porque la noticia ya está dándole la vuelta. No hay mucha información, pero tampoco me corresponde decir demasiado”, dijo Boyer.

Hay que recordar que el pasado 14 de enero por medio del programa Primer Impacto se dio la noticia de que Fernanda Castilla tuvo que ser trasladada al hospital por cuestiones de salud, pero después de estar algunos días en terapia intensiva, ya fue dada de alta según 'Al Rojo Vivo'.