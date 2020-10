Angelique Boyer anuncia su retiro temporal de las telenovelas

A pesar de que Angelique Boyer es una de las artistas preferidas del público para representar papeles protagónicos en las telenovelas, la actriz asegura que después de finalizar el proyecto que está realizando, se retirará un tiempo de los melodramas.

La estrella de “Imperio de Mentiras” aseguró en una entrevista que le dio a algunos medios de comunicación, que al igual que antes de participar en dicha telenovela, se tomará unas buenas vacaciones a lado de su pareja Sebastián Rulli, quien también es actor protagónico de Televisa y es de los más cotizados en el mundo del espectáculo.

Me daré un descanso definitivamente, aunque no quiera. La pantalla no será, al menos por un año”, comentó la actriz, quien no tiene proyectos importantes en puerta.