Angelina Jolie considera que Hollywood no es un ambiente saludable

CIUDAD DE MEXICO.- La reconocida actriz Angelina Jolie ha expresado fuertes críticas hacia Hollywood, la industria que la vio crecer y le otorgó fama internacional. En sus declaraciones, Jolie señala que este mundo, además de ser "superficial", no es un entorno saludable.

"Crecí en un lugar bastante superficial. De todos los lugares del mundo, Hollywood no es uno sano", expresa en una entrevista con The Wall Street Journal con ocasión del próximo estreno de la película "Maria", en la que interpretará el papel de la soprano María Callas.

Jolie subraya al medio que, hoy día, no sería actriz: "Quizá sí de teatro, pero no de Hollywood. Cuando empecé, no había tantas expectativas de ser tan pública, de compartir tanto".