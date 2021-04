Angelina Jolie confiesa que su situación familiar la hizo alejarse de la industria cinematográfica

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras el escándalo que ha surgido desde hace varios años por su divorcio con Brad Pitt, Angelina Jolie no ha podido dedicarse el 100% a lo que más le gusta: Actuar y dirigir películas de cine, ya que ha tenido muchos problemas familiares.

En una entrevista que la actriz de Hollywood otorgó a “Entertainment Weekly”, no especificó cuáles eran esos problemas familiares que le habían impedido realizarse como profesional, pero explicó que así fue y le ha sido un poco difícil tomar las riendas nuevamente.

Me encanta dirigir, pero tuve un cambio en la situación de mi familia que no me permitió dirigir durante algunos años. Necesitaba hacer trabajos más cortos y estar más en casa, así que volví a hacer algunos trabajos de actuación. Esa es realmente la verdad”, externó.

Jolie no especificó sobre la situación por la que había estado pasado en su vida personal, pero desde hace cinco años, la estrella de “Maléfica” ha estado en medio de una lucha por el divorcio con su exmarido Brad Pitt, a quien últimamente lo señaló de haber cometido violencia doméstica.

La pareja se separó en 2016 y en 2019 se divorciaron, pero las cosas no se arreglaron del todo, ya que aún están peleando por la custodia de cinco de sus seis hijos, ya que son menores de edad.

Pero el mes pasado se dijo que Maddox, de 19 años de edad e hijo de los actores, testificó a favor de su madre y aseguran que estaba tan enojado con Brad que quería quitarse el apellido Pitt.

Además de Madoxx, Jolie y Pitt comparten a Pax, de 17 años; Zahara, de 16; Shiloh, de 14; y los gemelos Knox y Vivienne, de 12 años.

Angelina Jolie y Brad Pit con sus seis hijos.

Su carrera como directora de cine

Tras establecerse como una de las actrices de Hollywood más taquilleras en la década del 2000, Angelina Jolie decidió poner en práctica una de sus más grandes pasiones y debutar como directora de cine a partir de 2011, con la película “In the Land of Blood and Honey”.

En 2014, Jolie estuvo a cargo de “Unbroken”; “The Sea”, en 2015; y “First They Killed My Father, en 2017.