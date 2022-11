Angélica Vale revela cuál considera el error más grande de su vida

Ciudad de México.- La actriz Angélica Vale está celebrando el momento especial de su trayectoria profesional, pues formará parte del legado de artistas que cuenten con una estrella en el Paseo de la fama de Hollywood.

Aunque la artista aprovechó la entrevista con Ventaneando para reflexionar sobre los momentos más difíciles de su vida, y al hablar de su peor error, salió a relucir su padre Raúl Vale.

La verdad es que cometí el único error del cual me arrepiento toda mi vida, que fue enojarme con él y dejarle de hablar dos años. Perdí tiempo con él, yo no sabía que mi papá se me iba a ir tan rápido… Yo no sabía que lo iba a extrañar de la manera en que lo extraño. Me faltó una bohemia con él, me faltó sentarme con él y cantar y tomarnos una copa de vino, ya ser adulta con él me faltó. Gracias a Dios pude rescatar mi relación con él”