¡Angélica Vale recibe 100 rosas por parte de su esposo!

EUU.- Angélica Vale tiene una larga trayectoria artística en la que se ha destacado por su talento y carisma, gracias a esto a marcado distintos personajes a los que les ha dado vida, sin embargo actualmente la artista se encuentra disfrutando también su etapa como mamá y esposa.

En honor al día de San Valentín, la también comediante recibió un hermoso ramo de 100 rosas, en honor a los 10 años de matrimonio que ha mantenido a lado de su amado esposo, Otto Padrón.

Fue por medio de su cuenta de Instagram oficial, que compartió una imagen en la que aparece a lado de su esposo, quien le da un beso en su mano mientras que en el fondo se puede ver el hermoso adorno de flores.

100 roses... 10 for every year! Happy Valentines!!! Love you!" escribió Angélica Vale.