Angélica Vale pide donaciones para ayudar a Cepillín

EUU.- El día de ayer se dio la lamentable noticia de que Cepillín tuvo que se trasladado al hospital de manera urgente, esto a causa de que estuvo a punto de caerse y se lastimó la espalda.

Desde que comenzó la pandemia por Covid-19, muchos artistas se vieron afectados debido a la cancelación de proyectos, como obras de teatro, conciertos entre otras cosas.

En el caso de Ricardo González se ha caracterizado por interpretar por años al famoso 'Cepillín', y justamente en algunos circos y obras de teatro forma parte, para poder salir adelante y tener sus ganancias, pero en este último año ha batallado con su trabajo por todo lo que ha pasado.

Es por eso que Angélica Vale se solidarizó con su 'colega' y realizó un video que fue publicado por el programa 'Chisme no like' en el que invitó a todos sus fanáticos y seguidores del famoso, que se unieran para de poquito en poquito poder ayudarlo a que pueda cubrir los gastos médicos que se va necesitar para poder ayudarlo.

Hola los tengo que volver a molestar porque Cepillin está en el hospital, está delicadito de salud, se que ha sido un año difícil para todos, pero también se que mi amado Cepillin tiene que salir adelante".

La actriz compartió el link donde se pueden hacer donaciones y recalcó la importancia que es apoyar en estos momentos a 'Cepillin' por la falta de trabajo.

Fue por medio del programa 'Chisme no like', que se dio a conocer los motivos de porque tuvo que ser trasladado al hospital de manera urgente.

“Nunca pensé que iba a pasar por esto. Imagínate, estaba bajando las escaleras, y por la edad o lo que tú quieras, me iba a caer y me agarré del pasamanos (…) Me di el chicotazo y sentí un tirón en la columna”, dijo ‘Cepillín’.

El actor revelo de manera en broma, que este tipo de cosas le pasan al ser tan hiperactivo en cada cosa de su vida, ya que no es la primera vez que tiene un accidente.