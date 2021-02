Angélica Vale: Acoso, machismo y bullyng, su dura experiencia en la televisión

CIUDAD DE MÉXICO.- Cuando la gente piensa en la fama casi siempre el primer pensamiento es el reconocimiento, el dinero o las portadas de revista; sin embargo, no siempre es una buena experiencia la que se vive. Justo así le pasó a la actriz Angélica Vale, quien confesó que su paso por la televisión no fue miel sobre hojuelas.

Aunque la actriz comenzó desde muy joven en los escenarios y foros de grabación, tal parece que ser parte de una dinastía tan popular la colocó como una persona a la que muchos no soportaban e incluso en alguna ocasión durante las grabaciones de una telenovela la hicieron llorar.

Angélica Vale contó en “Consejos Angelicales” -una serie de videos de Youtube en los que comparte algunas de sus experiencias al lado de su madre, Angélica María- las experiencias negativas que vivieron en diversos trabajos o proyectos. Entre ellos habló de programas como “La Parodia” e incluso algunas telenovelas.

"Me hacían la ley del hielo en un trabajo, llegaba yo al camerino y nadie me hablaba, ni hola me decían. Me preguntaban si estaba cómoda en mi trabajo y yo decía que no, me choca venir. Ellos se enojaban de que yo decía; pero me trataban re-mal, me hacían jetas”, compartió la actriz.