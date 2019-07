Angélica Rivera ya no es garantía en pantalla

CIUDAD DE MÉXICO.- La actriz Angélica Rivera tuvo las puertas de Televisa cerradas para un nuevo proyecto, debido al rechazo que tiene entre los televidentes.

Según informó un diario de la Ciudad de México, Televisa no le dará trabajo a la ex Primera Dama puesto que la actriz es odiada en un 98% por el público mexicano, razón por la que los productores no quieren arriesgarse a brindarle la oportunidad por miedo al rechazo de los televidentes, sobre todo en una era en la que la televisión en general se las ha visto negras.

Deberán pasar algunos años para que la actriz pueda volver a trabajar en la televisión mexicana, cuando empiecen a quedar en el pasado todos los episodios de excesos y corrupción que vivió al lado de su ex marido, el ex presidente de México Enrique Peña Nieto.

En reciente aparición de la protagonista de "La dueña" y "Destilando amor", compartió que cuenta con varios proyectos para regresar a la televisión.

En una entrevista publicada por el programa "De primera mano", Rivera mencionó que en los próximos días organizará una rueda de prensa para brindar mayores detalles.

"Claro que quiero volver a trabajar. Tengo proyectos muy interesantes para regresar.

"Mi trabajo es mi vida, mi trabajo es mi pasión. Mi carrera es con lo que he vivido toda mi vida; hay proyectos muy interesantes pero en su momento los platicaré", detalló.

La actriz también mencionó que le entusiasma poder compartir créditos con su hija Sofía Castro en algún momento.

"Sería un privilegio, de verdad, trabajar con una niña que ha trabajado desde los 14 años, entregándose con pasión a esta carrera tan bella", precisó.