¿Angélica Rivera y 'El Güero' Castro se reconcilian?

Hace un año Angélica Rivera, quien fue la primera dama durante el sexenio anterior, anunció a través de su cuenta de Instagram que había tomado la decisión de divorciarse del ex presidente Enrique Peña Nieto.

Desde entonces se le ha visto en compañía de sus hijas y de su ex esposo José Alberto El Güero Castro. La relación entre Angélica Rivera y El Güero Castro sorprendió a los internautas cuando aparecieron en una foto que publicó Sofía Castro, donde parecía que el productor y la actriz habían pasado juntos las fiestas navideñas.

Lo mismo sucedió hace una semana, cuando la pareja acompañó a su hija mayor Sofía al ensayo de Mira Quién Baila, programa en el que la joven participa como concursante, donde se tomaron una fotografía que despertó los rumores de una posible reconciliación.

El Güero Castro rompió el silencio para explicar qué tipo de relación mantiene con su ex esposa Angélica Rivera. El productor de televisión aseguró que la comunicación entre ellos mejoró desde que la actriz dejó ser la primera dama de México.

"Siempre hubo una buena comunicación y una buena convivencia, pues obviamente son menos los compromisos que ella tiene que atender y es más fácil poder tener comunicación físicamente", señaló en un encuentro con periodistas.

José Alberto le aclaró a la prensa que no ha habido una reconciliación y que siempre lo verán junto a Angélica Rivera por sus tres hijas Sofía, Fernanda y Regina. "No me he cansado de decirlo, es la mamá de mis hijas", recalcó.

El Güero Castro mencionó que el objetivo de tener una buena relación es para beneficiar a sus hijas y apoyarlas en sus actividades. "Ahorita está muy metida en su competencia en Mira Quién Baila ahí en Univisión y la estamos apoyando familiarmente", señaló.

A inicios de febrero, Sofía Castro compartió una fotografía en su cuenta de Instagram, en la que aparece junto a sus padres en el set de Mira Quién Baila, y les agradeció el apoyo que siempre le han mostrado.