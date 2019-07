Angélica Rivera sufre accidente en estado de ebriedad

MÉXICO.- Angélica Rivera no la está pasando nada bien, luego de haber sufrido un accidente el pasado viernes en su casa de la Ciudad de México.

De acuerdo a una publicación, la actriz fue operada de emergencia ante la gravedad de las lesiones que sufrió, pues, aunque su hija Sofía Castro aseguró que no era nada delicado, una persona cercana a la familia contó que “La Gaviota” se cayó porque iba tomada.

“Angélica se dio un fuerte golpe en la cabeza; llegó con el ojo morado e inflamado y tenía la mandíbula zafada. Su situación era tan delicada, que entró a cirugía con su médico de cabecera, el doctor Raúl López Infante, quien siempre la atiende en cuestiones estéticas, y por la gravedad de la situación, no la hicieron esperar”, contó la fuente.

Sobre la raíz del incidente, la persona detalló: “ellos dijeron que fue un descuido de parte de ella, pero la verdad es que Angélica se había pasado de copas una noche antes; apenas podía caminar y al llegar a su casa, al intentar subir las escaleras, se resbaló, se golpeó con el barandal y rodó por varios de los escalones”.

De la misma forma, la persona aseguró que la familia trató de tomar todas las medidas de seguridad necesarias para que la información no saliera a la luz, y toda la familia de Angélica llegó al hospital acompañada de guaruras.

Finalmente, sobre el estado de salud de la ex Primera Dama de México, la fuente dijo: “ingresó el pasado viernes y se esperaba que saliera el domingo, pero hasta la noche su doctor no la dejaba salir, lo cual la puso muy mal, pues ya no soporta estar en el hospital”.