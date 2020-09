Angélica Rivera le da lecciones de manejo a una de sus hijas

CIUDAD DE MÉXICO.- Aún con las especulaciones de si Angélica Rivera volverá a las telenovelas o no, la actriz y ex Primera Dama de México se enfoca a sus hijas, y ahora mismo está enseñándole a una de ellas a manejar.



Fernanda Castro mostro en sus historias de Instagram las lecciones de manejo de su madre, donde se le ve manejar nerviosa en el asiento del piloto, mientras, fuera de cámara, se escucha a la actriz dándole instrucciones.

Fer, concéntrate (…) tú ve a tu velocidad”, se oye la voz de Angélica, mientras Fernanda se muestra nerviosa.

En otra publicación, la joven relata que su madre la regañó por usar el celular en una gasolinera, usando un filtro para reformar su rostro como “Jar Jar Binks” de “Star Wars”“Yo no sabía que no se podía usar el celular cerca de una gas, no le creí y no pasó nada”, dijo Fer.

“El artículo 115 dice que está prohibido usar el móvil en la gasolinera y está multado con 90 euros; en ningún caso debemos usar el móvil”, expresa Rivera.