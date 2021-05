Ángela Aguilar y Flor Silvestre protagonizan conmovedor momento

Pepe Aguilar compartió un momento muy especial con sus seguidores en redes sociales, se trata de un video familiar junto a su madre Flor Silvestre, su hija Ángela y su esposa.

En el material de más de cinco minutos, Flor Silvestre aparece cómodamente recostada mientras recuerda algunos momentos vividos con el amor de su vida Antonio Aguilar; sentada a su lado se encuentra Ángela, quien en la parte final del video le dice a su abuela: "Quiero ser como tú".

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Flor Silvestre relató el gran hombre que fue Antonio Aguilar y lo feliz que la hizo mientras estuvieron juntos; también recordó cuando en una ocasión, una mujer que se encontraba en el rancho, le pidió un coñac a Antonio Aguilar, y ella terminó llevándoselo a pesar del coraje que le hizo pasar.

La cantante Flor Silvestre, quien falleció a los 90 años el pasado mes de noviembre, provoca las risas de su nieta Ángela, quien la cuestiona sobre su abuelo tenía tatuajes; Pepe bromea asegurando que tenía uno que decía "I love Pedro Infante y Jorge Negrete".

Pepe Aguilar posteó dicho video para recordar a su madre el 10 de mayo, y apuntó que ese momento tan especial lo habían vivo hace un año. "Felicidades mamás, hace exactamente un año y un día pasamos estos maravillosos momentos. Te amo y extraño madre, muchas felicidades hasta el cielo hoy y siempre", escribió para acompañar el video que ya suma más de 320 mil reproducciones.

Polémica en la familia Aguilar

Pepe Aguilar explicó lo que sucedió con la interpretación que su hija Ángela hizo del Himno Nacional Mexicano en la pelea de box del Canerl Álvarez contra el británico Billy Joe Saunders, y aunque reconoció que "la regó", fue enfático al decir que esta falla no es para que la linchen, ya que sólo lo cantó más lento, no cambió su letra ni su entonación.

Tras la polémica que se desató la noche del sábado por la interpretación de Ángela, su padre Pepe Aguilar lamentó en un video que se haya hecho "tanto arguende" al respecto, cuando lo importante fue que se llevó a cabo un evento masivo luego de mucho tiempos sin actividades de entretenimiento por el Covid-19, así como la victoria del mexicano Canelo Álvarez, quien invitó a la familia Aguilar para que abrieran el show con un espectáculo muy mexicano.

"Es bien interesante en qué nos enfocamos. Se está abriendo el mundo, por primera vez hay un evento en el continente americano después de un año con más de 50 mil personas, ganándole al virus, el 'Canelo' volviendo a ganar, y el pinche 'trending topic' es el himno nacional de Ángela", expresó el cantante de "Por mujeres como tú".

Las críticas llegaron lejos cuando usuarios de Twitter comenzaron a pedirle a la Secretaría de Gobernación que tomara cartas en el asunto y expresara el monto de la multa a la que se haría acreedora la joven de 17 años. En redes se recordó la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, en la que se establece que "queda estrictamente prohibido alterar la letra o música del himno nacional, total o parcialmente en composiciones y arreglos", y la discusión estuvo polarizada.

Ante el revuelo, la Segob emitió un comunicado en la noche del domingo en el que asegura que "Ángela Aguilar no contravino ninguna ley con su entonación", debido a que su interpretación no tuvo ninguna alteración en la letra. Y que "si bien su entonación no fue la que todos conocemos (marcial), fue ejecutada de manera respetuosa y se hizo a capela, lo que pudo influir en la variación", apuntó la dependencia.

También se explicó que al tratarse de un evento deportivo llevado a cabo en el extranjero, la ley no procedía para llevar a cabo una sanción administrativa, pero que la dependencia seguiría vigilando el respeto a los símbolos patrios. El ministerio de Gobernación también agradeció el interés de los mexicanos que se manifestaron en defensa de las insignias nacionales y pidió a los mexicanos residentes en el extranjero respetar lo estipulado en dicha ley.

Por su parte, Ángela se mostró agradecida con El Canelo y su padre por la oportunidad y compartió momentos de su regreso a los escenarios en redes. "Con problemas técnicos y entonaciones lentas pero estoy tan agradecida. Gracias por tanto apoyo y amor siempre", apuntó.