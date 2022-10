Ángela Aguilar va a aparecer en el Fenty Show de Rihanna

Tijuana, Baja California.- El desfile de moda de la marca Savage X Fenty Show Vol. 4 por Rihanna, ya tiene fecha de estreno en Prime Video y la cantante del género regional mexicano, Ángela Aguilar, confirmó será partícipe de este proyecto.

Rihanna publicó un adelanto sobre su siguiente evento esperado para el próximo 9 de noviembre.

Una de las sorpresas fue la participación de Anitta, Bella Poarch, Cara Delevigne, Irina Shayk y Ángela Aguilar.

"Thank you to my family savage x fenty and Badriri", compartió la menor de la dinastía Aguilar y pidió a sus fanáticos guardar la fecha.

Rihanna protagonizará el show del medio tiempo en el superbowl 2023.