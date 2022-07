¿Ángela Aguilar mantiene parentesco con Carlos Slim?

CIUDAD DE MÉXICO.- Ángela Aguilar a sus 20 años se ha posicionado como una de las cantantes más famosas de México, gracias a su talento vocal y carisma que ha dejado ver en los escenarios se ha vuelto una de las más queridas por parte del público.

La hija menor de Pepe Aguilar ofreció una entrevista para ‘El País’ donde habló de su carrera profesional como solista, la situación que actualmente vive el país y gasta insinuó que Carlos Slim era su “tío”.



La intérprete de “En realidad” reveló que está enfocada totalmente en la música ranchera y confirmó que no se ve cantando reguetón, prefiere el género regional debido a que implica más trabajo y suele ser más difícil.



Además Ángela también habló sobre la situación que vive México actualmente debido a que considera que en la sociedad ha mantenido el machismo, situación que ella no está de acuerdo porque suele estar a favor de los derechos humanos.

Durante la entrevista para dicho medio de comunicación la artista recordó a Vicente Fernández a quien consideraba como un abuelo y quien en su momento le regaló un precioso caballo.



Era como mi abuelo, vino al entierro del mío, me llamaba tras las actuaciones, siempre fue muy bueno conmigo. Le admiraba como artista”, agregó Ángela Aguilar.



Lo que ha causado polémica fue cuando Ángela habló sobre la situación del país, donde aseguró que había dinero y sobre todo que una de las personas más ricas del mundo era Carlos Slim, a quien se dirigió como su “tío”, pero no aclaró a lo que se refería.



Híjole, esa pregunta está muy difícil. México es abundante en muchas cosas, tradiciones, valores, familia. Nos hace falta mucho apoyo e iniciativa para poder sacar a los niños de las calles. Yo grabé un video de una niña a la que su padre la quiere casar con un hombre muy mayor, y yo que creía que sabía los problemas de México y aún sigo en shock, he conocido que en algunos pueblos se siguen vendiendo a las mujeres, y no tenía ni idea. Así que hay otros problemas que ni siquiera se ven, no solo los niños en las calles. Pero yo todo lo regreso a la conciencia, dinero hay en México, una de las personas más ricas del mundo vive aquí, Carlos Slim, que es como mi tío”.