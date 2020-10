Ángela Aguilar festeja sus 17 años

TIJUANA, B.C.- La cantante Ángela Aguilar cumple hoy 17 años de vida.

Hija de Pepe Aguilar y heredera de una de las grandes dinastías mexicanas, la joven cantante obtuvo un notable reconocimiento después de interpretar "La Llorona" en la entrega 19 del Grammy Latino en el 2018.

Considerada como una de las jóvenes con mayor proyección dentro de la música ranchera en plataformas digitales, este día recibe felicitaciones de sus allegados.

“Hija querida. Feliz cumpleaños!!! Me siento tremendamente honrado de poder guiar tu camino, e infinitamente afortunado de tener presente tu energía en mi vida. Gracias por todo lo que eres y todo lo que das. Por todo lo que aportas simplemente siendo tú”, le escribió Pepe Aguilar.

Su mamá Aneliz Álvarez también le dedicó unas palabras a su hija menor.

“Por los sueños que tienes, los que cumples y los que inspiras; es un privilegio acompañarte en esta vida.

Gracias por llegar y llenar al mundo de sonrisas, la vida es mejor a través de tus ojos”, fueron las palabras de la orgullosa mamá.

En su cuenta de Instagram donde tiene 3.9 millones de seguidores, Angela compartió una foto de cuando niña y la acompañó del siguiente texto:

“Mas recuerdos que vida, Gracias por todo, por tanto. Un año más lleno de amor. Un año más lleno de aprendizajes. Un año más sabiendo lo que no entendía y encontrando cosas que me faltan por aprender. Aunque no soy tan niña, sigo siendo la misma”, destacó Angela en su red social.

La intérprete nació en Los Ángeles, California el 8 de octubre de 2003.