Ángel Gabriel quiere superar el éxito de Gloria Trevi, su mamá

"El que me conozcan como el hijo de Gloria Trevi me motiva", dijo Ángel Gabriel, quien busca independizarse de la cantante mexicana y hacerse cargo de su carrera artística, con el propósito de superar el éxito de su mamá.

"Yo más que nada lo veo como motivación, siempre le digo a mi mamá que le voy a ganar y que la voy a sobrepasar y eso me motiva, que me digan el 'hijo de…', eso hace que me ponga a producir más, a practicar más y hacer más cosas", comentó Ángel Gabriel a EL UNIVERSAL.

Uno de los objetivos del cantante es poder hacer su carrera artística sin la ayuda de su madre, quien desde un inicio lo ha apoyado en todo para cumpla sus sueños. "La verdad quiero empezar hacer las cosas yo, una de mis metas es hacer una canción concretamente yo, producirla, componerla yo solito e interpretarla yo también, en eso estoy trabajando, haciendo varias canciones", aseguró.

Ahora con la cuarentena que vive el mundo debido al Covid-19, Ángel comenta que ha tenido bastante tiempo para centrarse en su faceta de productor y tratar de hacer cosas creativas. "Yo no sufro por la cuarentena, a mí me gusta andar en casa, siempre me la paso en mi cuarto produciendo, haciendo música, así que hasta me da más tiempo ahora no tengo que ir a la escuela, tengo mucho tiempo en el día para hacerlo, también me pongo a hacer ejercicio", compartió.

También espera que los jóvenes tomen conciencia de lo que está sucediendo en el mundo y sigan las instrucciones sanitarias, sobre todo en quedarse en casa, aunque también afirma que en un inicio no creía en el virus. "La verdad yo también al principio no lo tomaba enserio, cuando iba empezando, decía que lo estaban inventando o que lo estaban haciendo para espantarnos, pero la verdad es que es algo muy serio, estamos viendo muchos casos por todo el mundo", afirmó.

"Lo que tienen que pensar los chavos es en sus papás, mamás, abuelitos, que no pueden estar en contacto con el virus. La verdad no es mucho pedirle alguien que se queden en casa uno o dos meses, aunque se aburran sólo para salvar vidas. Me dijo mi mamá y mi hermano: 'esta es la única vez que puedes salvar al mundo quedándote en tu cama, así de huevón' (risas)", añadió.

El cantante sigue promocionando su sencillo "Besos menos", el cual se puede escuchar en todas las plataformas digitales. "Realmente estoy muy agradecido con las personas que me ayudaron a componerla y a toda la gente que anda escuchando mi canción".