Anette Michel hace casting para novela de Televisa

CIUDAD DE MÉXICO.- Anette Michel reveló recientemente que ella no tenía contrato de exclusividad con Tv Azteca y que no está segura si ella será la presentadora de “Materchef Celebrity México” como se había pensado desde hace tiempo.

Ahora, la famosa podría estar aprovechando esta libertad laboral para un nuevo proyecto de Televisa, pues los más recientes humores indican que hizo casting para una telenovela de José Alberto “El Güero” Castro.

El periodista Alejandro Zúñiga reveló que el ex de Angélica Rivera no es el único productor que está interesado en trabajar con la actriz, sino que también Rosy Ocampo quiere reclutarla para “Vencer el pasado”, luego de saber que no es exclusiva de Tv Azteca.

Anette habría sido vista en el casting de “La Desalmada”, la próxima producción del Güero Castro que estrenará tentativamente en verano. Los rumores también indican que el productor busca también a Altair Jarabo y Ana Brenda Contreras para el proyecto.

De quedarse como protagonista de la historia, Anette haría pareja con Raúl Araiza, quien recientemente anunció su regreso a las telenovelas tras 15 años de ser conductor de “Hoy”.