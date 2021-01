Anette Michel, conductora de MasterChef, responde si Aracely Arámbula la sustituirá

CIUDAD DE MÉXICO.- Después de varios rumores sobre su posible salida del programa "MasterChef", la conductora y actriz Anette Michel aclara la información que dice que Aracely Arámbula podría destituirla de la conducción del exitoso reality culinario.

Durante una entrevista con Mara Patricia Castañeda para su canal de YouTube, la actriz afirmó que el rumor también llegó hasta sus oídos; sin embargo, los productores del programa la volvieron a considerar para la próxima temporada.

Asimismo, reveló que este año no habrá emisión de MasterChef, por lo que se encuentra a la espera de un nuevo proyecto.

“Este año no se sabe si va a haber o no, hay muchos proyectos para cubrir el 2021 es posible que exista un MasterChef pero todavía no está cerrado. Normalmente las empresas deben de tener de principio a fin todo su calendario, a mí me dijeron este año no va a haber, pero está la posibilidad de que se haga uno al final”, explicó.

¿Proyectos en puerta?

Sobre sus nuevos proyectos Anette reveló que no existe una propuesta formal de alguno ya que está en busca de uno que despierte en ella la pasión y entrega.

“Tengo muchas ganas de estar en un proyecto en el que se te hace agua la boca por estar allí, en dónde, no importa, ya no es una cuestión de empresas… en donde me den la oportunidad de que me quieran, no quiero estar en un proyecto donde me metieron y mis compañeros digan ash.

En la conducción se te ve el alma, yo veo programas en donde dices ‘estos no se quieren ni tantito’. En una conducción tiene que haber hermandad sino estás jodido”, dijo.

Es por esa misma razón por la que no cree que pueda encajar en programas matutinos como ‘Hoy’ o ‘Venga la Alegría’.

“Siento que son programas que están redondos, tienen a su familia completa, me parecería extraño, no sé si realmente me necesitarían”.