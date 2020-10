Anette Cuburu divide opiniones por comentario sexista

Gran polémica causó Anette Cuburu este martes en "Venga la Alegría" cuando, al preguntarle si saldría con un hombre que usara vestido, a propósito del vestido lanzado por Gucci para hombres, dio una respuesta que causó polémica entre los conductores y en redes sociales.

Cynthia Rodríguez preguntó a Horacio Villalobos, Kristal Silva y Anette su opinión respecto a estos vestidos de gran costo, lanzados por la marca.

Horacio respondió que él no tenía problema con que un hombre usara vestido, pero que éste en específico parecía de la Chimoltrufia.

"Este vestido es una copia, costó 800 pesos y es lo que debería de costar. Se la prolongan los de Gucci cobrando más de 50 mil pesos por un vestido que puedes encontrar en la bodega de la Casa Tostado".

Kristal dijo que si bien a ella no le parecía el mejor diseño, recalcó la tendencia a la moda unisex, pero el comentario que ha causado revuelo es el de Anette, ya que cuando Cynthia le preguntó si ella andaría con alguien que usara un vestido como el de Gucci, respondió.

"Nunca jamás, nunca jamás porque los hombres se tienen que vestir de hombre y las mujeres de mujer. A mí no me gusta un hombre, por más moda que sea y por más que cueste millones de dólares su vestidito, a mí no me gusta".

En ese momento Horacio la interrumpió para decirle que no estaba de acuerdo.

"Yo no estoy de acuerdo porque no tiene nada que ver la masculinidad o feminidad de una persona con la ropa que se ponga", a lo que Anette reviró.

"Aunque sea Brad Pitt, si pasa por mí en falda, no voy a ir".

Kristal cuestionó que a las mujeres no se les critique esta vestimenta, a lo que Horacio respondió que tiene que ver con el machismo. La discusión ocurrió mientras el modelo estaba luciendo el vestido en el programa.

Sin embargo, dentro de la cuenta de Twitter de VLA , la gente dividió sus opiniones ante el comentario "sexista" que hizo la conductora y algunos le pidieron ser más cuidadosa con lo que opinaba, mientras que otros la apoyaron.

¿Qué opinas de los vestidos para hombres que una importante marca sacó recientemente?����������#VLA pic.twitter.com/slvydqezUr — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) October 6, 2020

