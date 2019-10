Anel rompe el silencio para apoyar a sus hijos 

MÉXICO.- El fallecimiento de José José ha desatado muchas controversias, siendo una de ellas la noticia de que Anel Noreña, ex esposa del cantante y madre de sus dos hijos mayores, estaba vendiendo a 5 mil dólares (casi 100 mil pesos) las entrevistas.

Luego de que la periodista Chamonic diera a conocer un chat en el que aparentemente la ex del Príncipe de la Canción le solicita esta cantidad por brindarle una entrevista, Anel ofreció una aclaración al programa Venga la Alegría.

No estoy dando entrevistas, tengo mucha tristeza de cómo están tratando el caso, entonces ahorita estoy concentrada con mis hijos y nada más, yo no cobro, no es cierto. (…) Desde el sábado es lo mismo, entonces no estoy dando entrevistas, muchas gracias, como tú has visto no he publicado absolutamente nada, por favor, respondió.

Al respecto del viacrucis que han pasado sus hijos en Miami para encontrar el cadáver de su padre, Noreña agradeció el apoyo de los medios y dijo: “es una verdadera injusticia, ellos lo único que están pidiendo es ver el cuerpo de su papá, y cómo voy a creer que no sepa la hermana, no puede ser, entonces ahí está ahorita enfocada mi atención”.

Al respecto del chat donde pide dinero a cambio de sus declaraciones, Anel comentó: “les digo eso para que ya no me marquen, y así me han estado hablando de Estados Unidos, de Los Ángeles, y les digo no estoy o dinero o nada, (ellos respondieron) ‘ay pues déjenos ver si nos alcanza, cuánto quiere usted’, (le dije) ‘5 mil dólares’; y María Celeste (Arrarás) también me marcó y le dije igual, le dije ‘cobro por las entrevistas señora perdóneme’, (ella replicó) ‘pues es que nosotros no pagamos nada’, (y le dije) ‘por eso se lo estoy diciendo’”.

Finalmente, Anel Noreña aseguró que todo esto del cobro por entrevista fue la única forma que tuvo para deshacerse de las llamadas de los reporteros y sus únicas palabras para José José fueron: “estoy muy triste”.