Anel manda duro mensaje y ultimátum a Sarita Sosa

Anel Noreña sigue preocupada por el paradero de José José, quien de acuerdo a sus propios hijos y algunos artistas se encuentra aislado del mundo luego de que su hija Sarita se lo llevara a Miami.

En entrevista para el programa Hoy, la ex pareja del cantante aseguró que ha recibido nuevas noticias del padre de sus hijos, pero no son nada alentadoras.

“Una amiga me dijo, fíjate que en Acapulco me dijeron, una señora relacionada con una amiga, que es una señora que conoció a José en sus inicios allá en la colonia Clavería y que se amaron (…) acaba de hablar con él hace un mes o dos meses y le dijo que estaba muy enojado, le dijo José que estaba de muy mal humor porque la verdad no sabía ni dónde estaba”.

Temiendo por la integridad del “Príncipe de la Canción”, Anel hizo un llamado a esta persona. “Si nos estás viendo y tú eres esa persona, no nos digas quien eres, nada más que si eso fuera verdad, yo misma voy a Derechos Humanos a decirles: ‘Ayúdeme a traerlo’”.

Sobre los rumores que decían le hacía brujería y le daba pastillas al intérprete de “Almohada”, Anel contestó: “(la pastilla sí), y se la volvería a dar, si sigue bebiendo claro que sí, pero como ya no bebe, ya la brincó”.

Posteriormente, Anel no dudó en arremeter contra Sarita, hija menor de cantante mexicano y le envió un contundente mensaje. “Yo me pongo en tus zapatos Sarita y te comprendo mi amor, tú no tienes ni papá ni mamá, estas en un paréntesis, entonces lo que viniste a hacer a México de llevar te a tu papá, yo pienso que lo hiciste con mucho amor, pero el buen árbol da frutos y los frutos que has dado en este año y medio han sido nefastos mi amorcito, no tienes ningún derecho a hacérselo al público de tu papá ni a tus hermanos, son tus medios hermanos, entonces en dónde te perdiste Sari, no entiendo”.

Para finalizar la entrevista, Noreña confesó que desea que todo este asunto un día se solucione de la mejor manera por el bien de todos, sobre todo el de sus hijos. “Que regrese un día la sonrisa de Pepe y Marsyol Sosa Noreña al lado de su papá”, remató.