Anel interpone otra demanda tras ganar una anterior por bioserie de José José

TIJUANA, B.C.- Anel Noreña reapareció en el programa Hoy para revelar que ha interpuesto una demanda contra la escritora Patricia Romani luego de que hace algunos días confirmara que ganó otro proceso legal de este tipo por la bioserie de José José.

La ex modelo, quien hace algunas semanas también demandó a la cantante Alejandra Ávalos, ahora no dudó en hacer lo propio contra la escritora que pronto lanzará un libro sobre las memorias del cantante.

La ex esposa de José José aseguró que no está dispuesta a permitir que lucren con la memoria del padre de sus hijos. “Vengo a quejarme de Patricia Martínez Romani, que dice que José Joel no es hijo de José José”.

De la misma manera, Anel explicó que Romani dijo en un video en su cuenta de YouTube que José Joel no es el primogénito del “Príncipe de la Canción” y que otro hombre era su padre.

“No la conozco, ¿por qué se mete así con nuestra familia? Decir una aberración de este tamaño. El hijo de José José solo es José Francisco Carmelo Augusto Sosa Noreña”, subrayó Noreña.

Desde hace algún tiempo Patricia se ha mostrado como una de las las mayores defensoras de Manuel José, quien asegura que es hijo José José, declaración que ha causado molestia en los hijos mayores del fallecido cantante.