Anel Noreña podría llegar a un acuerdo con Sarita Sosa

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de ser nombrada heredera universal de todos los bienes de José José, la actriz Anel Noreña reveló que puede llegar a un arreglo con Sarita Sota, la tercera hija de su exmarido, y está dispuesta a hablar si ella la busca.

Fue en una entrevista que la madre de José Joel y Marysol Sosa le otorgó a “Sale el Sol”, donde aseguró que aunque pudiera dejar sin nada a la hija de José José y Sara Salazar, no lo piensa hacer.

Yo creo que aunque así es, no lo haría (desprotegerlas). Yo espero que Sarita me eche una llamada y me diga: 'Anel podemos arreglar las cosas sin tener que llegar a los abogados' o como quieran, pero ellas van a tener que pagar los abogados, porque de mi parte, pues es que es lo que es”, dijo.