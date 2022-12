Anel Noreña lanza mensaje a Marysol tras prohibirle usar el nombre de José José

Ciudad de México.- Anel Noreña y Marysol Sosa se encuentran distanciadas desde hace mucho, y aunque Anel ha intentado reconciliarse con su hija, ahora sorprendió al amenazarla con que si lanza algún producto con el nombre del cantante, tendrá que pagar lo que señala la ley.

La exmodelo es la única beneficiaria del testamento del artista, por lo que asegura que como Marysol solamente la considera como un familiar, tendrá que cobrarle lo que corresponde si desea hacer negocio con el nombre de su padre.

Cuando habla de su papá, es su papá, pero su papá también tuvo una mamá para que ella naciera, entonces sus padres pasamos a ser familiar, porque ella según su momento, su familia es su marido y sus hijos, entonces nosotros somos familiares”

Dijo Anel al ser cuestionada por el panel que participaba en la sección ¿De qué me hablas?, del programa Hoy.

Navidad en familia

Al respecto de las declaraciones de Sosa con relación a que pasará Navidad con “su familia”, Noreña se mostró conmovida y aprovechó el momento para enviarle un duro mensaje a su descendiente.

“Horrible, ¿qué voy a sentir?… siento horrible y sabes qué Marysol, hija esto va directo para ti mi vida: ‘Tengo 78 años, a lo mejor mañana ya no amanezco, lo único que te puedo decir mi reina, desde el fondo de mi corazón, yo respeto mucho tu programación de vida, pero también tuviste madre y padre, pero eran juntos, no saliste de debajo de una maceta, tuviste una familia que te amó’”, expresó.

Posteriormente, la colaboradora del matutino de Televisa recalcó que está firme en su decisión de no dejar a Sosa usar el nombre de José José en temas comerciales, además de reiterar que sigue esperando el momento en que pueda aclarar sus diferencias con ella.

“Número 1 es Navidad, número 2 ¿o somos o no somos familia?, porque tú no puedes estar cargando con una cosa de ese tamaño en contra de tu mamá, porque no se vale, porque no somos eternos, si tú vas a utilizar el nombre de tu papá para un negocio me tienes que pagar, y primero que nada yo te tengo que decir si lo puedes hacer, eso es aparte. Si lo vas a utilizar como tu papá en familia, claro que lo puedes hacer, pero en negocio, me pagas”, declaró.