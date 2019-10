Anel Noreña consigue trabajo en Hoy, tras muerte de José José

MÉXICO.- Anel Noreña sigue manifestando todo el apoyo a sus hijos José Joel y Marysol tras la muerte de José José; sin embargo, no todo son malas noticias para ex pareja del “Príncipe de la Canción” pues se ha dado a conocer que la ex modelo ahora colaborará en el matutino Hoy.

Luego de brindar una entrevista en donde recordó los últimos momentos que vivió junto al intérprete de “Lo pasado, pasado”, Anel pidió al público del programa ser considerada como “La abuelita de México”.

“Vamos a tener cualquier cantidad de opciones para que todas nos sirvamos todos los días en belleza, en actividades, en baile, en hacer familia, gracias muchachos”, dijo Noreña tras darse a conocer la gran noticia.

Cabe señalar que, en medio de toda la controversia con respecto a los restos de José José, la ex esposa del cantante cobró gran relevancia y fue de las personas más solicitadas para dar entrevistas del tema, e incluso hubo quien se atrevió a señalar que ella se comportó como si fuera la viuda del cantante.