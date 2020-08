Andy Zuno se toma en serio la música

Andy Zuno es multifacético, su carrera comenzó en el teatro cuando apenas tenía 16 años, pero luego de un tiempo decidió también enfocarse en el cine, la escritura y más recientemente en la música.

Como cantante, reconoce que el camino no ha sido fácil y requiere de mucha fe. Su primer álbum lo lanzó en 2011 y desde entonces ha visto tanto público que celebra sus diferentes facetas, como personas que lo juzgan con base a prejuicios creados por los errores de otros colegas.

"Venimos de un par de décadas, tanto en los años 80 y 90, en las que muchas figuras de la televisión se aventuraron a la música porque como estaban tan pegados a la televisión, vendían discos, entonces la gente se quedó con esa idea de que muchos productos no se sustentaban o valían la pena, te enfrentas con esa predisposición de que dicen 'ay, otro actor que va a grabar un disco y otro que quiere hacer su payasada'", dijo Zuno.

En su caso, afirma que él es muy respetuoso tanto de su carrera como actor como de su camino por la música y no se atrevería a hacerlo si no supiera que es capaz de realizarlo con el profesionalismo que se necesita.

Como figura pública siempre ha sido partidario de romper estereotipos, tanto con sus papeles actorales como en la música. Este jueves por ejemplo, estrenó el tema "A veces", que forma parte de su nuevo proyecto musical y con el que trata de plantear la idea de que la inestabilidad también es parte del amor.

"Estamos viviendo tiempos en los que de alguna manera vemos que las cosas se reestructuran. Yo me he topado muchas veces con la desilusión de que las cosas no son como nos las pintaron, el amar no es un cuento, no es una telenovela, sino una decisión", asegura el intérprete de 37 años.

Detrás de este sencillo ya ha estrenado otros tres y su plan a futuro es completar un nuevo disco durante lo que resta del año. Cuando el confinamiento comenzó realizó una presentación streaming que hoy recuerda con nostalgia y espera repetir en otras condiciones.

"Sería muy interesante hacer un nuevo live, porque el primero que hicimos fue en abril, literal estábamos en cuarentena, confinados, no tuve músicos, era yo solito ahí parado con una cámara y un ingeniero de audio, fue en el momento más aislado de la situación, ahora podría quizá tener a los músicos conmigo y esperar a los sencillos que me faltan para hacer un concierto en vivo".