Andy Serkis podría ser el nuevo Alfred en 'The Batman'

ESTADOS UNIDOS.- Nuvos rumores aseguran que Andy Serkis está en conversaciones para interpretar a Alfred Pennyworth en "The Batman" de Matt Reeves, según información de TheWrap.

Serkis se uniría al elenco que incluye a Robert Pattinson como Batman, Zoe Kravitz, quien ha sido elegida como Selina Kyle, también conocida como Catwoman y Paul Dano, quien ha sido elegido como Edward Nashton, también conocido como el Acertijo.

En adaptaciones recientes, actores como William Austin, Michael Gough, Michael Caine y Jeremy Irons han interpretado al fiel mayordomo, tutor legal, mejor amigo y compás moral de Bruce Wayne. Ralph Fiennes expresó a Alfred en dos películas animadas.

¡OJO! Andy Serkis estaría en negociaciones para ser Alfres Pennyworth en 'THE BATMAN'. pic.twitter.com/fzFLFCfj1k — �� QuidVacuo �� #ExpoMCUEspaña (@QuidVacuo_) November 5, 2019

Los créditos de Reeves incluyen las dos últimas películas de "El planeta de los simios". Serkis interpretó a César para Reeves en la trilogía "El planeta de los simios". Reeves y Mattson Tomlin escribieron el guión de "The Batman", y la película está siendo producida por Reeves y el colaborador de "Planet of the Apes", Dylan Clark. Michael E. Uslan es productor ejecutivo. Está programado para comenzar a filmarse en enero en el Reino Unido.

Otros créditos de Serkis incluyen "El señor de los anillos", "The Escapist", "King Kong", "The Prestige", "The Hobbit", "Godzilla", "Avengers: Age of Ultron", "Black Panther" "Breathe", "The Ritual", "Mowgli: Legend of the Jungle" y, más recientemente, "Long Shot". Luego, está listo para dirigir "Venom 2" para Sony Pictures. Serkis está representada por CAA y Principal Entertainment.

"The Batman" se lanzará el 25 de junio de 2021.