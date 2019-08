Andy Serkis ha respondido a los rumores que lo vinculan con 'Venom 2'

ESTADOS UNIDOS.- La secuela de Venom de Sony y Marvel está empezando a tomar forma, y parece que estamos más cerca de descubrir quién la dirigirá.

El spin-off de Spider-Man 2018, protagonizado por Tom Hardy como el antihéroe, no fue exactamente amado por los críticos, pero lo hizo bastante bien en la taquilla mundial y fue la séptima película más taquillera del año.

Con su director Ruben Fleischer ocupado trabajando en Zombieland: Double Tap, Sony Pictures está buscando un nuevo director y, según Deadline, el estudio se ha encontrado con tres posibles opciones hasta ahora.

El director de Mowgli y Breathe, Andy Serkis, es uno de ellos. Dado su innovador trabajo en movimiento y captura de rendimiento, podría ser el complemento perfecto para algo tan pesado como Venom 2.

Travis Knight de Bumblebee y Rupert Wyatt de Rise of the Planet of the Apes también aparentemente están en la lista.

Sin embargo, sabemos que la coguionista de la primera película, Kelly Marcel, está escribiendo el seguimiento, pero todavía no hay detalles sobre la trama.

Naturalmente, Tom Hardy volverá al papel del Eddie Brock afectado por Symbiote para la secuela.

