Andy Escalona explica cómo fue su parto

CIUDAD DE MÉXICO.- Andy Escalona en los últimos años se ha convertido en una de las conductoras más queridas de la televisión, sobre todo con cada una de sus participaciones en el programa matutino de ‘Hoy’.

El pasado 22 de diciembre la presentadora dio a luz a su primer bebé, quien habría nacido a las 17:35 horas, por cesárea por decisión médica, con el objetivo de cuidar el bien estar de la madre e hijo.

Fue por medio de sus historias de Instagram que Andy Escalona reveló que intentó hacer el procedimiento del parto de manera natural pero al final debido a que su doctora le comentó que el bebé estaba “sufriendo” se optó por realizar la cesárea.

Estuve ahí 7 horas pero dilaté cero, mi doctora dijo las palabras mágicas “el bebé está sufriendo”, dije no haber maestra yo no quiero que me hijo sufra saquemela, en media hora estaba encuerada en una plancha” comentó la conductora.