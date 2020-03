Andrew Garfield podría regresar para 'live action' de Spider-Verse, señalan

ESTADOS UNIDOS.- Aunque Tom Holland ha hecho un buen papel como Spider-Man, parece que podría no ser el único con ese personaje en la actualidad, pues We Got This Covered señaló que hay rumores de que Andrew Garfield pudiera volver como el arácnido.

No es nada nuevo señalar que a los fanáticos del superhéroe les encantaría ver tanto a Tom como Tobey Maguire y Andrew Garfield juntos. Después de la película animada Spider-Verse que presenta el concepto de múltiples Spideys al público, realmente no parece tan descabellado que pueda ocurrir una unión de los tres rastreadores de paredes.

Aparentemente a Sony le gusta la idea de realizar Spider-Verse en acción real, por lo que el plan inicial sería que presentara a Holland, Maguire y Garfield. Sin embargo, se dice que el estudio está particularmente enfocado en involucrar a Garfield nuevamente.

Además, Amy Pascal de Sony ha declarado abiertamente que tal proyecto es ciertamente una posibilidad. Por ahora solo resta esperar a que directivos aclaren tal situación y señalen si el rumor es cierto o falso.