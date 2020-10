Andrés García venderá propiedades para no dejar herencia a sus hijos

Ciudad de México.- Andrés García sigue provocando gran controversia con sus declaraciones y luego de revelar que siente que está viviendo los últimos años de su vida, ahora sorprendió al declarar que venderá todas sus propiedades para no dejarle nada a sus hijos.

Sin embargo, el artista mexicano aseguró en entrevista para el programa Ventaneando que, contrario a lo que se pudiera pensar, esta idea no es con la intención de dejar a sus descendientes desamparados.

“Andresito tiene su vida en Miami, no viene a México. Leonardo tiene sus departamentos y sus propiedades, no necesita que yo le dé nada y, al contrario, le cuesta trabajo cuidar las propiedades que él tiene”, explicó el actor.

Debido a este escenario, es que el ex galán de Televisa prefiere vender sus bienes inmuebles, los cuales no son nada despreciables. “Me queda ‘El Castillo’, me queda ‘El Bosque’, me queda esto (su casa en Acapulco), son tres o cuatro propiedades grandes”.

Sin mencionar a su hija Andrea, Don Andrés García culminó la entrevista explicando que espera poder llegar a un acuerdo con el posible comprador de la casa en la que habita en este momento en Pie de la Cuesta en Acapulco, haciendo un tipo de contrato como pre-venta donde se comprometería a abandonar el inmueble si es que no fallece en tres años.