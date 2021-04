Andrés García siente la muerte cerca

“Yo siento la muerte cerca”, así respondió el primer actor Andrés García sobre si tenía miedo a morir.

Durante la entrevista que le hizo Yordi Rosado para su programa, entre otras cosas habló de este tema, pues a sus 80 años de vida reconoce que ya muchos de sus contemporáneas no están en este plano terrenal.

“La he tenido cerca mucho tiempo, porque me he jugado la vida muchas veces, me han atacado los tiburones, me caí de un helicóptero, tres o cuatro veces me han mandado matar”, detalló García.

Nacionalizado mexicano, quien nació en República Dominicana, puntualizó que piensa mucho en la muerte, pues cree que la tiene cerca.

“Mi mujer dice que no hablé de eso, que piensa que hablar de eso, pero uno no se muere cuando uno quiere, sino cuando Dios dice, me está pesando un poco de esto de diez años sin caminar”, recalcó el actor.

“Estuve en silla de ruedas y tuve muchos dolores, por los golpes, las operaciones, me he roto muchos huesos, peleas y pend@&$/(“, compartió.

Tras las intervenciones de quirúrgicas, Andrés García tiene 13 tornillos y dos placas de titanium en su cuerpo