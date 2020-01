Andrés García señala que su esposa y él viven en diferentes casas

CIUDAD DE MÉXICO.- Andrés García mantuvo una entrevista con las cámaras del programa Ventaneando en donde habló de la relación amorosa que mantiene con su esposa.

Por increible que pueda sonar, el actor señaló que no viven juntos, pues Margarita tiene su propia casa que él mismo le compró.

‘‘Ella vive en su casa y yo en la mía, creo que es más sano así aunque ya no me convino, porque yo dije ‘‘Mira nena, yo quiero que tengas tú tu casa, te voy a regala runa casa para cuando nos peleemos cada cual se vaya a su casa y no tengamos que dormir peleados’’, no pues ahora cuida su casa, su perro, sus nietos y yo soy lo último’’, señaló.

Sobre la famosa bombita, el famoso enfatiza que aún le funciona pero su esposa teme que le pueda pasar algo al actor mediante el acto sexual.

‘‘Mira a mi la bombita me funciona, pero aquí mi comadre cada vez que le digo ‘‘oye y nosotros cuando’’, y me dice ‘‘ya tienes 80 años casi’’, ya no sé que quiere decir eso, porque la bombita sí funciona, entonces me deja colgado’’, finalizó.